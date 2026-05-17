福岡発祥の人気豚骨ラーメンチェーン「一蘭」をめぐって、SNS上の投稿が物議を醸している。事の発端となったのは2026年5月13日頃、とある中国系と思しきユーザーが《北京にパクリの一蘭ラーメン店がオープン》と題した写真付きの投稿。そこには、「本日一蘭拉麺」というラーメン店の様子が写し出されており、ロゴから何から本家「一蘭」そっくりとして、話題となっているのだ。何度だって現れる「一蘭のパクリ店」今なおインバウン