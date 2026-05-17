就職で家を出て離れて暮らすお兄ちゃん。帰省最終日、秋田犬さんたちが玄関でみせた『切なすぎるお見送りの光景』が泣けると話題になっているのです。 胸がギュッと締め付けられる、いじらしく切ない光景は記事執筆時点で114万回を超えて表示されており、4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：離れて暮らす息子が帰省→最終日、秋田犬たちが寂しがり…切なすぎる『お見送りの光景』】 離れて暮らすお兄ち