5月23日まで開催される第79回カンヌ国際映画祭。日本からはコンペティション部門に『箱の中の羊』をはじめ、『急に具合が悪くなる』『ナギダイアリー』が出品され、綾瀬はるか（41）や松たか子（48）がレッドカーペットを歩き、国内でも注目されている。そんなカンヌでは、昨年に続いてドレスコードに「ヌード（裸）禁止」が掲げられ、シースルー素材を使った"ほぼ裸"に見えるドレスは「映画祭の品位を保つため」着用を認めな