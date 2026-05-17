日常的に自分が趣味などで使っている用具が壊れると、買い替えの手間はもちろん、高価なものであればあるほど、その買い替え費用は頭の痛いところではないでしょうか。その際、壊れたものはゴミとして捨ててしまうのが普通でしょう。 しかし、そのまま捨てているだけだと、知らないうちに損をしているかもしれません。実は壊れて利用価値がないと思っていたものでも、想像以上の値段で売れる場合があります。 本記事