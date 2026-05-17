16日朝早く、柳井市の住宅の敷地内にクマ3頭が現れその姿が防犯カメラで撮影されました。けが人はいませんでした。16日午前5時半すぎ柳井市伊陸の住宅にクマ3頭が現れその姿が防犯カメラで撮影されました。クマは体長1.2メートルほどが1頭、残りの2頭は体長1メートルほどでした。住宅の敷地内に設置してある防犯カメラでその様子が確認されこの家に住む男性が柳井市役所に連絡しその後、警察に通報されました。クマは