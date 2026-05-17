カナダ西部のブリティッシュコロンビア州政府は、ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船から下船し隔離されていた1人が検査で陽性を示したと発表しました。ブリティッシュコロンビア州保健局長「州保健当局は軽傷だった人の検査結果がハンタウイルスのアンデス株で陽性だったと報告した」ブリティッシュコロンビア州当局は16日、ハンタウイルスの集団感染が疑われるクルーズ船「MVホンディウス号」から下船しカナダに帰