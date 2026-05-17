【コンビニぺこ活】今月もフード業界の重鎮Ｘ氏が、コンビニ商品をじっくり分析・評価します。梅雨入りを前に今が一番爽やかな気候で行楽日和が続いています。今こそコンビニでお手軽な商品を買い、梅雨入り前の貴重な日々を楽しんじゃいましょう！（評価は１０点満点）【セブン】【本場っぽい雰囲気だけど…】「フィリーチーズステーキ仕立てロール」（税込み４２９・８４円）フィリーチーズステーキといえば米フィラデルフィ