俳優・小泉孝太郎が今、テレビ界で異例の存在感を放っている。『鶴瓶孝太郎』『今田孝太郎』『二宮孝太郎』……「〇〇孝太郎」と名のつく冠番組が局をまたいで次々と生まれ、テレビマンから「今や冠番組のトップ」とまで言わしめるほど、すさまじい実績を積み上げている。その背景には、政治家一家に育った品の良さと落ち着き、フットワークの軽さ、そして「いい意味で変わり者」という三つの資質がある。さらに、近年になって民放