【マクドナルド】で、長年愛され続けている人気のサイドメニューが、期間限定で復活しました。サクサクのパイ生地の中に、ポテトやベーコンが入った食べ応えのある一品です。販売期間は5月下旬までを予定しているので、気になる人は早めに試して。 恒例の復活！ シンプルで飽きのこないパイ 初登場以来、何度も再登場しているこちらのパイは、今年も4月から販売開始！ 筆者もここ数年リピートしている