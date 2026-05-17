2年ぶりに実家へ帰省した投稿者さまを待ち構えていたのは、なんと警戒心丸出しの猫たち！？以前は一緒に暮らしていたはずなのに、まさかの反応を見せる猫たちに「かわいすぎるんですけど！」「不審者みるような顔にツボった（笑）」などの声が寄せられ、記事執筆時点で58万回以上再生されています。 【動画：2年ぶりに『実家に帰省』→愛猫たちと再会した結果…『まさかの光景』】 2年ぶりに実家へ帰省したら… Instagram