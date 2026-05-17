この記事をまとめると ■「オートメッセ in 愛知 2026」が開催 ■日産自動車大学校 愛知校が生徒たちの手がけた車両を展示 ■学内で保管されていたDR30型スカイラインをスーパーシルエット風にリメイクした スーパーシルエットが学生の手で蘇った!? 5月16・17日に愛知県国際展示場（愛知スカイエキスポ）にて、今回で2回目となる「オートメッセ in 愛知 2026」が開催された。会場にはさまざまな自動車大学校の学生たちが手がけた