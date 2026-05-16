バルセロナに所属するポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキが16日、自身の公式インスタグラムを通じて、今シーズン限りでの同クラブ退団を発表した。現在37歳のレヴァンドフスキは、2022年夏にバイエルンからバルセロナに完全移籍で加入した。初年度からラ・リーガ得点王に輝くと、在籍した4シーズンで公式戦191試合に出場し、119ゴール24アシストを記録。3度のリーグ制覇など、合計7つのタイトル獲得に貢献している。