◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１７日・バンテリンドーム）ヤクルトが今季初の１試合複数犠打を効果的に使って高橋宏斗を攻略した。意表を突いた先制攻撃だった。スコアレスの２回１死から岩田が左前打で出塁。続く武岡が粘った末にフルカウントから１０球目を中前に運んだ。エンドランでスタートを切っていた岩田が三塁まで進んだ。ここで得点圏打率２割９分６厘だった古賀が初球スクイズを敢行。見事に成功し、高橋