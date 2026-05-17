愛知県美浜町でサイクリングをしていた男性が、軽乗用車にひき逃げされ、頭蓋骨を折るなどの大けがをしました。 【写真を見る】サイクリングの53歳男性 軽乗用車にひき逃げされ重傷 頭がい骨折れる グループで走行中に「自転車と車が接触」愛知の国道 警察によりますと、きょう午前10時半ごろ、美浜町野間の国道247号で「自転車と車が接触し、車が逃走した。自転車の男性は顔面から出血している」と目撃者の男性から消防に