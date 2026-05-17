Threadsで話題になっているのは、想定外の行動をするわんこの姿。その生き生きとした姿は記事執筆時点で48万回を超えて表示されており、「角度ｗ」「笑いが堪えられない」「睨み方のクセが強い(笑)」などのコメントの他、4万1000件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：初めて見るモノを、必ず『敵対視』する犬→睨みをきかせて…躍動感がハンパない『メンチを切る光景』】 独特すぎるメンチ切り Threadsアカウ