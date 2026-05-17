シンガーソングライターのオーイシマサヨシ（大石昌良、46）が17日、公式Xを更新。一部のファンに向けて注意喚起を行った。「みんなへ」と書き出したオーイシ。「街中で声かけてくれるのめっちゃ嬉しいぞありがとう写真もサインも喜んでするしSNSあげてもいいぞフリ素だぞ」とつづった。続けて「でも宿泊ホテル前での待ち伏せはさすがのマサヨシでも怖いぞ他の演者さんにも絶対ダメだぞ」と一部のファンのマナーを注意。「マ