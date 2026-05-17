１７日午前、神戸市内で開かれていた「神戸まつり」の会場で屋台で使われていたカセットボンベが爆発しました。 【写真を見る】「神戸まつり」屋台のカセットボンベが爆発し“約２ｍの火柱”コンロに直接炭をのせて火をおこしていたところ… 周囲は一時騒然としましたが、けが人などはいませんでした。 午前１１時すぎ、神戸市中央区で開かれていた「神戸まつり」の会場で、「ガスボンベが爆発した」と居合わせた消防隊