体操・ＮＨＫ杯」（１７日、東京体育館）世界選手権（１０月・オランダ）などの代表選考会を兼ねた男子公人総合２日目が行われ、２４年パリ五輪３冠の岡慎之助（２２）＝徳洲会＝が合計３４１・３６２点で３連覇を達成した。最終種目の鉄棒までトップだった２１年東京五輪２冠の橋本大輝（２４）＝日本生命・セントラルスポーツ＝は鉄棒の落下で無念のＶ逸２位に終わった。２位からの逆転を狙った岡は安定した演技を並べ、