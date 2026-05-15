北大阪急行の延伸により、今まさに新しい街へと生まれ変わろうとしている箕面船場エリア。かつては「バスに揺られて行く隠れ家」だった場所に、今や駅から徒歩6分でたどり着けるようになりました。 そんな注目のエリアで2009年から時を刻み続けているのが、今回ご紹介する「ポパンクールカフェ（Popincourt Cafe）」です。 一歩足を踏み入れれば、そこは街の喧騒を忘れさせてくれるアンティークな異世界。満開のモ