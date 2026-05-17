今回は、妻の出産退院日に飲み会に行った夫のエピソードを紹介します。「子どもがいるって面倒くさいな…」「妻が出産してから数日後、退院の日に車で迎えに行きました。ただ妻は俺にああしろこうしろと口うるさくて、『子どもがいるって面倒くさいな……』『父親は雑用係かよ？』とうんざり。こっちはわざわざ平日に休みを取って迎えに来てやったのに、と思いました。そしてやっと帰宅しましたが、妻が俺に『夕飯を作ってくれる？