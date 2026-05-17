「結婚する前に同居した方がいいのか、悪いのか」【あるある】え…引くわ…同居相手の“イライラ行動5つ”これは、私が運営する恋人・夫婦仲相談所でも未婚女性の方々からよく出る質問です。婚活アドバイザーの植草美幸さんも、同居を“目的”ではなく“判断材料”として設計し、期限を決めて始めることを提案されています。私も植草さんには同意見です。同居するなら「1年で結婚するかどうかの結論を出す」先に結論を言いま