◆パ・リーグ日本ハム３―６西武（１７日・エスコンフィールド）日本ハムは逆転負けで４位転落。ミスも重なった試合内容に、新庄剛志監督は「ミスが多すぎて話す気にならないから今日は勘弁して」とコメントのみで対応した。３回、この日今季初昇格したばかりの上川畑が先制の左翼線適時二塁打。レイエスにも左前適時打が出て２点を先制した。しかし５回に渡部の右前適時打で１点差とされると、７回には３番手・上原が代打