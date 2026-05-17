子どもが生まれるタイミングで引っ越しを考えると、家賃や部屋の広さ、周辺環境など、気になる点が一気に増えます。特に、都営住宅とURは公的な住宅というイメージがあり、候補に入れる人も多いでしょう。 しかし、申し込みの条件や入居までの流れはそれぞれ異なるため、特徴を知らないまま選ぶと、予定どおりに住まいを決められない可能性もあります。 そこで本記事では、都営住宅とURの違いや、出産前後の引