お笑いタレント・有吉弘行（51）が17日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。お笑いコンビ「アンガールズ」の田中卓志に第1子が誕生した件について言及した。有吉は「50歳でお子さんが生まれたということで。同じ広島の同郷ですから、本当に良かったなぁと」と祝福する。自身とは2歳差で「もう本当に弟のようにね、かわいがってきて」といい「田中も（5年前に）お母さんを亡くして。私