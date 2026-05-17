原油高に“ナフサ不安”。中東情勢の悪化は、生活に身近なところまで広がっています。在庫不足に悩む北海道内の弁当店や自動車工場では、先の見えない厳しい経営を迫られています。 弁当容器にゴム手袋「確保する策はない」ナフサの調達不安定 キツネ色に揚がった海老の天ぷらに、焼きたての卵焼きを入れると、仕出し用の弁当が完成です。一番人気の仕出し弁当は、多い時で１日千個の注文があるといいます。札幌市中央区に