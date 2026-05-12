5月10日放送の第5話から反転攻勢かと注目を集めていた堤真一（61）主演の「GIFT」（TBS系=日曜夜9時）。初回の平均世帯視聴率9.4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）から5月3日の第4話で6.8％まで落ち込んで、第5話は6.9％。反転攻勢には程遠い。【もっと読む】堤真一「GIFT」不発！ 山粼賢人「アトムの童」との“嫌な共通点”…TBS日曜劇場4年ぶり1ケタ発進の衝撃「GW中の第4話は仕方がないとはいえ、老舗枠の日曜劇場に