全日本１７日の大田区大会で、大森北斗（３０）が自ら率いるユニット「北斗軍」の解散を宣言した。北斗はこの日、北斗軍の他花師、愛澤Ｎｏ．１と組んで「ＨＡＶＯＣ」の芦野祥太郎、ザイオン、オデッセイと組んで大森北斗組と対戦した。だが、ＨＡＶＯＣのフィジカルに苦戦を強いられ、コーナーに座らせた相手をブレーンバスターの形でとらえた北斗を残り２人が下から担いで叩きつける合体技「北斗軍スペシャル」も３度に渡り