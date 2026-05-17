ピン芸人の吉住（36）が、16日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。プロダクション人力舎を選んだ経緯を明かした。吉住はお笑いを始めたきっかけとして「東京03さんのコントを見て、『コントがやってみたい』って。あまり好きなものなかったんですけど、初めて『コントが好きかもしれない』と思って。それでなろうっていう」と語った。博多大吉から「03はどこで見たの？」と聞