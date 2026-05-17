（資料写真）１７日午前９時４５分ごろ、神奈川県藤沢市亀井野の小田急江ノ島線六会日大前─善行間で、線路付近に男性が倒れているのを運転士が発見し、緊急停止した。神奈川県警藤沢北署によると、男性は近くに住む２０代男性で、その場で死亡が確認された。目立った外傷などはなかった。小田急電鉄によると、同線は長後─藤沢間で約１時間４０分、運転を見合わせ、上下線３４本、約１万６３００人に影響した。