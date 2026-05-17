ストーカー男を追い払った数日後、幽体離脱のようにあざみの身体から何かが抜け出していった。その何かが向かった先とは…!?【漫画】本編を読む未婚のまま亡くなった人のために、死後に結婚をかなえる“死後婚”の風習「ムカサリ絵馬」。東北地方、主に山形県に江戸時代から残るとされるこの風習を題材にしたホラー漫画『鬼の居る間にわたしたちは』が、不気味な読後感を残す作品として注目を集めている。作者は、ホラーや都市伝説