不倫という裏切りの代償として、家庭だけでなく社会的信用もすべて失うことがある。投稿を寄せた50代女性は、20年前に不倫されたエピソードを明かした。当時、8歳上の夫とは交際期間を含めて13年目。信頼していたはずの夫は、よりによって同じ会社の女性と「W不倫」に及んでいた。「動かぬ不倫の証拠をおさえた日は、日帰り出張と嘘をつきお相手とラブホにお籠りしてました」夫の行動を「手に取るように分かっていました」とのこと