新生活が始まるタイミングで、子どもにスマートフォンを持たせる家庭も多いでしょう。特に中学校への進学を機に周囲でもスマホを持つ人が増え、子どもから「iPhoneが欲しい」と言われるケースは少なくありません。 ただ、「18万円のiPhoneが欲しい」と言われると、「3万円のAndroidで十分では？」と感じる親も多いのではないでしょうか。価格差は実に15万円。この差をどう考えるべきか判断に迷うところです。本