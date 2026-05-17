「家賃を少しでも抑えたい」と考えたときに、候補としてよく挙がるのがUR賃貸住宅と都営住宅です。どちらも一般的な賃貸住宅より家賃が安い場合が多く、人気があります。しかし、実際に調べ始めると「どちらの方が入りにくいのか？」と気になる方も多いでしょう。 結論から言うと、入居難易度が高いのは都営住宅です。一方、UR賃貸住宅は条件を満たせば比較的申し込みやすい特徴があります。ただし、それぞれ入居条件や特徴