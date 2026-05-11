木原官房長官は11日午前の会見で、未確認飛行物体＝いわゆるUFOを含む「空中における識別不能の物体」について、「米国等と緊密に連携しながら、重大な関心を持って平素より情報収集・分析を行っている」と述べた。米国防総省は8日、宇宙人やUFOに関する目撃証言や捜査記録の機密文書を公開した。公開した資料には、日本周辺で撮影された映像も含まれていて、木原長官は「私も公表された映像は確認した」と明かしたうえで、「まだ