韓国出身の歌手・ＢｏＡ（３９）が、キュートな最新ショットを披露した。１７日までに自身のインスタグラムを更新し、自撮りを４枚並べた画像を掲載。ボーダーのトップスに、高級ブランド「ミュウミュウ」のピンクのキャップを被ったファッション。笑顔から変顔まで、様々な表情を見せた。顔をよく見ると、ほぼノーメイク？３９歳と思えぬ若々しさで、フォロワーは「きゃわいすぎ！」「あららら」「メイクなしのナチュラルで