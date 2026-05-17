東京・江戸川区の住宅街で観光バスが電柱に突っ込む事故が発生した。バスは衝突前、300mほどガードレールに接触しながら走ったあと、電柱に衝突したとみられている。また、大阪・四條畷市でも大型バスが絡む多重事故が起きている。「運転席がつぶれている」通報東京・江戸川区で14日午前5時過ぎ、「観光バスが電柱にぶつかり、電柱が倒れている。運転席がつぶれている」という通報が寄せられた。現場にあったバスはフロントガラス