ハーバード・スミソニアン天体物理学センター（CfA）のSebastian Ziebaさんを筆頭とする研究チームは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の観測データを用いた、太陽系外惑星「LHS 3844 b（Kuaꞌkua）」の表面組成に関する研究成果を発表しました。研究チームはLHS 3844 bについて、大気を持たない岩石惑星であり、その表面は玄武岩などに似た暗い岩石で覆われている可能性が高いとしています。研究チームの成果をまとめた論文