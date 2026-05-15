4月27日から配信開始された、一世を風靡した占術家・細木数子の半生をモデルにしたNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』。日本における週間視聴ランキング（4月27日〜5月3日）で1位を獲得するなど、話題を呼んでいる。細木数子の幼少期は渡瀬結美（10）が担当したが、17歳から60代までを戸田恵梨香（37）が演じ切っており、戸田の演技力が本作の人気を後押ししたことは言うまでもない。とはいえ、戸田をはじめ、本作で存在感を