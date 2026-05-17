タレント・モデルのゆうちゃみが、17日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜前11：40）に出演し、入院中にあった驚きのエピソードを明かした。【全身ショット】お似合いです…！清楚なワンピースで登場したゆうちゃみゆうちゃみは、2022年に足を骨折し、入院・手術を経験している。その手術が終わり、医師らにあいさつ。ほぼ全員が部屋から出ていったが、「そのあと」に異変。「急におじさんの