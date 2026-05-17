「最近見ないけど、ハシカンって何やってる？」「そういえばCMでも見ないよね……千と千尋？あれはもう終わったっけ？」──。【もっと読む】“10年いじめ問題”サバンナ高橋の火種は消えず 「DayDay.」出演も「もう出てるの？」の不興買う子供のお迎えまでの時間潰しにファミレスでお茶をする母親らしき女性の会話が聞こえてしまった。確かに週末の1社スポンサーの番組CMは横浜流星（29）に取って代わったし、“タイミーチ