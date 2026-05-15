東京・上野にある富岡矯正歯科が突如閉院状態となり、治療途中の患者らに混乱が広がっている。患者の父親は、娘の矯正治療の前払い金として55万円を支払ったが、4年経っても歯並びは良くならなかったという。【映像】突如閉院した矯正歯科、室内の様子こうした歯科医院トラブルが全国で相次いでいる。日本の歯科医院はおよそ6万7000軒とコンビニエンスストアより数が多いが、その一方で歯科医院の休廃業は過去最多（2025年）と