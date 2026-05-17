YouTube・TikTok・Snapといったソーシャルメディアが「公立学校に多額の損害を与えた」とするソーシャルメディア依存症に関する訴訟が、一部和解に至ったことがBloombergの報道により明らかになりました。Snap, YouTube Settle School-Social Media Suit Ahead of Trial - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-15/snap-youtube-settle-school-social-media-suit-ahead-of-trialSnap, YouTube, and TikTok se