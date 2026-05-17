玉島警察署 警察によりますと、17日午後5時前、倉敷市玉島八島の県道交差点で横断歩道を渡っていた87歳の女性が軽四自動車にはねられました。女性は搬送先の病院で死亡が確認されました。 また、警察は車を運転していた岡山市北区の会社員の男（25）を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。調べに対し男は、「安全を確認せず、横断歩道上で人をひいたことに間違いありません。」と容疑を認めているということです。