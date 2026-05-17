易経の言葉は解釈の積み重ねによって成長を続けてきた 時代を経て育まれてきた 易経は、ひとりの思想家が理論としてまとめ上げた書物ではありません。もともとは、占いの結果を示すための簡潔な言葉があるだけでした。その言葉は、状況の要点や変化の方向を示す最低限の表現にとどまります。そこから、人々が意味を考え、解釈を加えてきたことで、現在の易経の姿が形づくられていきました。 時代が下るにつれて、易経は