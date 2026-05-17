１７日午前６時３０分頃、北海道士別市多寄町の天塩川近くで、山菜採りをしていた市内の７０歳代男性がヒグマに襲われた。男性にけがはなかった。士別署の発表によると、男性が山菜採りを終えて車に乗ろうとしたところ、体長約１メートル５０のクマが四つんばいで向かってきた。尻餅をついた男性に腕を振り下ろそうとしたため、男性が拳を振り回すと鼻のあたりに当たり、逃げたという。男性はクマ鈴やクマスプレーを携帯してい