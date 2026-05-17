エボラウイルスの電子顕微鏡写真（米疾病対策センター提供）【ナイロビ共同】アフリカ連合（AU）疾病対策センター（CDC）のカセヤ事務局長は16日の記者会見で、コンゴ（旧ザイール）東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱について「周辺地域に拡大するリスクが高まっている」との懸念を示した。CDCによると、イトゥリ州での感染者は疑い例を含めて336人。うち87人が死亡した。カセヤ氏は「コンゴはウガンダや南スーダンと人の