「2番・一塁」で先発出場【MLB】Wソックス - カブス（日本時間17日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地で行われたカブス戦に「2番・一塁」で先発出場。7試合ぶりとなる16号ソロを放った。本塁打数でリーグトップのアーロン・ジャッジ（ヤンキースに）に並びリーグトップとなった。8日（同9日）のマリナーズ戦以来となる一発に本拠地は歓声に包まれた。3-0で迎えた3回1死、右腕タイヨン