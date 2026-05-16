主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。5月15日（金）に放送された第4話では、クラブでホステスとして働く不倫妻・高坂美月（桜井日奈子）が皆の前で“枕営業映像”を公開されてしまい…。【映像】美月と客の禁断ベッド映像を大公開！◆「この店で枕は禁止だよ？」余命３ヶ月の夫・高坂葵（白洲迅）に隠れて、不倫相手・砂山ケンジ（高橋光臣）との関係を続けていた美月