女優のメリル・ストリープが、映画「プラダを着た悪魔2」でミランダ・プリーストリー役を再演するにあたり、1250万ドル(18億7500万円)の出演料を獲得したと報じられている。待望の続編が世界興行収入3億ドル(450億円)に迫る中、共演の女優アン・ハサウェイとエミリー・ブラントも同額の契約を結んだという。 【写真】盗撮で“世に出た”「プラダを着た悪魔2」の衣装本編カットでより激レア 2006年