テレビ東京は15日夜、公式Xを更新。同局が放送したCM出演者が逮捕されたことに関し、コメントを出した。公式Xは「当社が放送したCMの出演者逮捕に関して」と書き出され、「医療関連会社『MTU』の元代表が詐欺容疑で逮捕された事案に関連し、一部のSNSにおいて、2024年9月5日に当社で放送された内容を、当社の経済番組と紐づける投稿が見受けられますが、当該映像はCMであり、番組内容とは関係ありません。今後は、広告枠で扱う企業